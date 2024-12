Per una reconstrucció justa i inclusiva al costat de les persones més vulnerables

03 / 12 / 2024 | Intersindical

Hui, 3 de desembre, dia Mundial de les Persones amb Diversitat Funcional, Intersindical Valenciana exigeix als poders públics ( i en concret als serveis socials) que estiguen al costat de les necessitats de les persones que en aquesta DANA són i continuen sent més vulnerables, com són les persones amb diversitat funcional, les persones amb problemes de la salut mental o les persones dependents.

la RECONSTRUCCIÓ en el seu vessant psicosocial, és fonamental i ha de posar-se en el mateix nivell d'importància que altres dimensions de la vida dels ciutadans

Intersindical Valenciana, des del primer moment, des dels primers dies posteriors a la catàstrofe, ve avisant de la importància de dur a terme un “pla d’emergència social” a curt, mitjà i llarg termini que ressalte l’amplitud de mires, la coordinació entre les administracions i, sobretot, la presencialitat dels mateixos serveis públics en les poblacions afectades.

Queda, és veritat, encara molt a fer en el terreny de la neteja i de l’emergència pròpiament dita: garatges sense netejar, cotxes apilats, clavegueres embussades o possibles focus d’infeccions. Un infern que té esgotades a moltes persones, veïnes, voluntàries i voluntaris i professionals.

Per tot açò, Intersindical Valenciana, en aquest dia tan significatiu, seguint amb la idea de posar en marxa un “pla d’emergència psicosocial” de cara a la reconstrucció i a la reparació del mal causat pel cúmul d’incompetències generades pel govern valencià, exigeix una sèrie de mesures, la finalitat de les quals, no siga altra sinó la de facilitar a les persones afectades, tant emocional com administrativament, el suport requerit per a solucionar els problemes que ara relatem:

- Intersindical Valenciana exigeix que les famílies no pateixen un INFERN BUROCRÀTIC.

A aquest infern d’enderrocs i fang no podem afegir un altre infern més, en aquest cas, el burocràtic. Des de fa unes setmanes, reials decrets, decrets lleis, ordres estatals i autonòmiques prometen ajudes i tràmits que, en la majoria dels casos, han de fer-se d’una manera telemàtica i amb uns terminis determinats. Per exemple, el Reial Decret d’ajudes estatals, donava només 10 dies per a la tramitació d’ajudes.

L’experiència en altres catàstrofes (terratrèmol de Lorca, volcà de la Palma, etc) ens diu que aquest infern burocràtic és un dels majors malsons de les persones i, sobretot, de les persones o col·lectius més desfavorits: persones migrants, famílies vulnerables, persones amb diversitats funcionals, etc.

El Sindicat exigeix que les necessitats EMOCIONALS de les persones més vulnerables siguen ateses pels serveis socials, a nivell autonòmic i a nivell local. La coordinació del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials ha de demostrar ara més que mai que es coordina amb eficàcia en aquesta fase de reconstrucció. Les competències que té cada departament o cada secretaria autonòmica o cada direcció provincial han d’estar coordinades amb les zones base d’atenció primària per a evitar duplicitats.

Aquestes necessitats emocionals no són una cosa secundària u opcional sinó una obligació. Un exemple: moltes persones amb problemes de salut mental de la zona zero (ens comenten responsables d’associacions a Intersindical) no han pogut reunir-se perquè els seus locals estan afectats o perquè les persones i les seues famílies han sofert de primera mà el desastre. Algunes d’aquestes entitats són menudes i necessiten ajuda tant en recursos econòmics com en recursos humans i els poders públics i els serveis socials, si de veritat volen ser «inclusius», han de vetllar perquè aquestes realitats se solucionen ràpidament.

Per aquest motius:

- Intersindical Valenciana exigeix a la Conselleria de Serveis Socials que realitze un llistat d’entitats afectades i una relació de necessitats psicosocials. I, sobretot, un RETORN RÀPID de les persones amb diversitat funcional als seus centres socials de referència. Ha passat un mes i molts centres romanen tancats i les persones més vulnerables romanen a les seues cases amb la conseqüent exigència que això comporta per a la conciliació familiar de moltes persones treballadores.

- Intersindical Valenciana exigeix que els poders públics flexibilitzen les condicions perquè les persones treballadores de qualsevol sector tinguen de cara a les seues necessitats de CONCILIACIÓ PER MOTIUS D’ATENCIÓ A PERSONES AMB DIVERSITATS. Les normatives no poden ser en aquest terreny estrictes i per això han d’adaptar les normes a les necessitats familiars de suport psicoemocional. Un exemple, algunes persones autistes,

-ho diuen els experts-, necessitaran molts més suports en forma d’acompanyament familiar i d’activitats extraescolars amb una periodicitat molt més extensa.

- Intersindical Valenciana exigeix que la figura de l’ASSISTÈNCIA PERSONAL es reforce amb mesures econòmiques contundents i directes que impedeixen a les famílies que sol·liciten aquest recurs avançar els diners per al pagament d’aquest. En aquest sentit, exigim que la resolució del recurs vaja acompanyada de la dotació econòmica per a que des del primer dia aquesta figura (que en aquests moments pot ser decisiva per a l’acompanyament psicosocial) siga una part essencial de la reconstrucció psicosocial d’aquestes persones.

Intersindical Valenciana considera que ara, en aquests durs moments per a la societat valenciana, la RECONSTRUCCIÓ en el seu vessant psicosocial, és fonamental i ha de posar-se en el mateix nivell d’importància que altres dimensions de la vida dels ciutadans. Si volem que les lleis i les normatives s’adapten en la vida de les persones, ara és el moment de fer realitat aquests principis perquè s’alcem d’aquesta catàstrofe més cohesionats, més ben coordinats i més preparats que mai per a atendre i donar suport a les necessitats de les persones més vulnerables.