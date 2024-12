Campanya d’Intersindical Valenciana per la millora dels menjadors escolars

Els tres sindicats d’Intersindical Valenciana amb presència als centres educatius. STEPV, STAS ICS, volem manifestar que la situació als menjadors escolars s’ha fet insostenible i pensem que és el moment de redreçar-la d’una vegada per totes.

17 / 12 / 2024 | Intersindical

Tot això amb la necessària presència de personal qualificat per a atendre tota la diversitat.

Les condicions laborals, íntimament lligades a la qualitat del servei, s’han anat deteriorant. Han anat creixent l’alumnat NESE i d’infantil als centres educatius, sense anar acompanyada de la necessària formació continuada i de personal qualificat. Les ràtios són massa altes i tramposes. Es juga de manera incomprensible amb una compartimentació de l’excés de ràtio màxima que fa que, en un mateix centre, diferents monitors i monitores puguen tenir fins a 40 alumnes.

Tot això amb uns salaris que perden poder adquisitiu i que han introduït una injusta doble escala salarial.

Des d’Intersindical Valenciana proposem a l’administració que canvie les regles del joc amb les empreses que presten el servei per a fer un salt endavant en la qualitat del servei.

Quant a les ràtios:

1. Que cap monitor o monitora en cap moment puga excedir la ràtio màxima.

2. Que si s’aplica una fracció a l’augment de ràtio no siga per monitor, com es fa ara, sinó en conjunt.

3. Que les ràtios siga les següents:

• Fins a l’any, ràtio màxima per monitor/a 5 alumnes.

• D’1 a 2 anys, ràtio màxima per monitor/a 8 alumnes.

• De 2 a 3 anys, ràtio màxima per monitor/a 10.

En aules mixtes:

• 0-2 anys, ràtio màxima per monitor/a 4 alumnes.

• 0-3 anys, ràtio màxima per monitor/a 5 alumnes.

• 1-3 anys, ràtio màxima per monitor/a 6 alumnes.

En els CEIP:

• De tres anys, ràtio màxima per monitor/a 12 alumnes.

• De quatre anys, ràtio màxima per monitor/a 13 alumnes.

• De cinc anys, ràtio màxima per monitor/a 15 alumnes.

En aules mixtes:

• 3-5 anys, ràtio màxima per monitor/a 13 alumnes.

A primària i secundària:

• Ràtio màxima per monitor/a 20 alumnes.

• Amb un o dos alumnes NESE, ràtio màxima per monitor/a 15 alumnes.

• Amb tres o més alumnes NESE, ràtio màxima per monitor 12 alumnes.

Aules UECO:

• Ràtio màxima per monitor/a 4 alumnes

Tot això amb la necessària presència de personal qualificat per a atendre tota la diversitat.

Quant als salaris:

Exigim una igualació dels salaris a l’alça per al personal de menjador per justícia, per dignitat i perquè pensem que inevitablement el benestar dels treballadors i treballadores influeix positivament en la qualitat del servei.