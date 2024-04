El personal sanitari es concentra per a dir no a les retallades de Mazón

Els treballadors i treballadores convocats per Intersindical Salut, CCOO i UGT rebutgen la mobilitat forçosa de les macroàrees i exigeixen la jornada laboral de 35 hores

23 / 04 / 2024 | Intersindical

El personal dels hospitals Clínic de València, General de Castelló i General d’Alacant s’han concentrat aquest matí als seus centres de treball per mostrar el seu rebuig als retrocessos en drets laborals com a resultat de les últimes mesures adoptades pel departament que dirigeix Marciano Gómez.

Les mobilitzacions, convocades per Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO PV, la Federació de Serveis Públics d’UGT-PV i Intersindical Salut (sindicats de la Mesa Sectorial de Sanitat), evidencien el malestar del personal sanitari per unes polítiques que suposen un menyscabament en les condicions laborals i en la qualitat assistencial.

Durant la concentració, els sindicats convocants han exigit al Govern de Carlos Mazón que complisca els acords signats la legislatura passada i implante ja la jornada de 35 hores i ho faça sense peatges ni xantatges com els que la Conselleria de Sanitat intenta imposar a través de la negociació a la baixa del decret de jornada.

Per a CCOO, UGT i Intersindical Salut aquests deu mesos de legislatura popular estan sent nefastos per als treballadors i treballadores de la sanitat pública valenciana. Tots els canvis realitzats pivoten, d’una banda, en una pèrdua de drets i, de l’altra, a esprémer al màxim el personal a cost zero per compensar el dèficit de plantilla sense que el Consell haja presentat ni una sola mesura de reforç estructural de recursos humans. I tot això amb presses i sense possibilitat d’una negociació real. El Decret llei que regula les macro àrees, i que implicarà mobilitat forçosa del personal, ni tan sols va ser consultat prèviament amb els sindicats. Sanitat s’escuda en la fal·làcia que el seu objectiu és millorar l’accés a l’assistència sanitària, però la realitat és que, en empitjorar les condicions del personal, el sistema sanitari és menys atractiu, fomenta la fugida de professionals a altres comunitats o sectors i crea un clima laboral advers per a la plantilla i la ciutadania.

Els sindicats convocants no estan disposats a tolerar aquest atropellament i portaran a terme totes les accions necessàries per aconseguir revertir aquesta situació.