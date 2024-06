Intersindical Salut denuncia els impagaments als professionals dels quiròfans de La Fe

Intersindical Salut ha mantingut una reunió amb professionals de l’Àrea Quirúrgica de l’Hospital La Fe per tractar la problemàtica dels impagaments pels autoconcerts, que no es cobren des del passat mes de febrer; un fet que els treballadors han posat en coneixement de la Conselleria de Sanitat que afirma desconèixer el tema.

18 / 06 / 2024 | Intersindical

Els professionals han comunicat a la direcció corresponent la decisió de no seguir realitzant els mòduls ja que no els cobren en temps i forma, fan més hores que no els remuneren i no consten com a hores treballades.

Des del sindicat manifestem que fer autoconcerts és voluntari i no es pot obligar ningú a realitzar-los, tal com expressa l’Acord de 30 de gener de 2024, del Consell, pel qual s’habiliten determinats programes específics de productivitat per atendre necessitats conjunturals d’activitat assistencial i preventiva al Sistema Valencià de Salut.

En l’acord, tractat en mesa sectorial el seu dia, Intersindical Salut va remarcar que la disminució de pressupost (2 milions d’euros menys) donaria lloc a futurs problemes com ja està succeint en molts dels departaments de salut, ja que aquest acord presentava “flecs en la seua execució” on hi ha hores

que es realitzen i no es cobren.

Segons la resposta interna de l’hospital al problema, tot es va deure a una qüestió informàtica, després per una manca de documentació i una llarga llista d’excuses que fan que actualment aquests treballadors no cobren pel treball realitzat.

Aquesta situació es pateix en 22 quiròfans dels 24 existents i afecta a totes les categories professionals que hi treballen. La resposta de la direcció del centre és que demanen no realitzar mòduls per escrit, encara que la solució potser passe per una actuació més pràctica, com proposa aquest sindicat, que és convocar la Comissió de seguiment i revisar el que passa per donar resposta als professionals i seguir treballant en aquests quiròfans ja que aquesta situació portarà al col·lapse dels mateixos i com a conseqüència a l’augment de llistes d’espera en moltes especialitats quirúrgiques com Vascular, Dermatologia, Cirurgia general, Neurocirurgia, Oftalmologia, Traumatologia i un llarg etc…

Una vegada més es posa de manifest la gran manca de professionals que pateix la Sanitat Valenciana, la pressió a què estan sent sotmesos i les retallades a què ens està portant en la gestió del conseller Marciano Gómez.