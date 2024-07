Intersindical Valenciana recorre la sentència que declara nul·la la retirada de la creu del parc Ribalta de Castelló

La creu es va retirar en gener de 2023 en aplicació de la llei de Memòria Democràtica per ser un vestigi franquista

Retirada de la creu del parc Ribalta - Foto Cadena Ser

09 / 07 / 2024 | Intersindical

Intersindical Valenciana ha recorregut la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Castelló de la Plana que declara nul·la la retirada de la creu del parc Ribalta. La sentència respon al recurs que van interposar l’associació Abogados Cristianos i Luciano Ferrer, regidor de VOX del consistori castellonenc. El tribunal afirma en la sentència que la creu no té cap connotació que puga vincular-la amb el règim franquista, ja que es va alçar “en commemoració a les víctimes de la violència -de la Guerra Civil- dels dos bàndols”.

El Sindicat, per contra, argumenta en el recurs que la retirada de la creu s’ajusta perfectament a la llei de Memoria Democràtica. Intersindical Valenciana entén que és un emplaçament i un símbol clarament franquista. Entre d’altres qüestions, és el punt de trobada on, tradicionalment, es produeixen concentracions per exaltar el règim franquista.

La creu es va retirar el 4 gener de 2023, en compliment de la llei de memòria històrica, amb fortes mesures de seguretat, enmig de crits, insults i consignes de grups d’ultradreta.